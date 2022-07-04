Стало известно, где живут Пугачева и Галкин в Юрмале

Уже много лет приезжая в Юрмалу, Пугачева и Галкин арендуют роскошную виллу „Марта“. Помимо особняка на территории есть гостевые домики, крытые теннисный корт и спа-зона.

Сама вилла была уже не раз выставлена на продажу, но все еще принадлежит семье Виктора Красовицкого. По некоторым данным, стоимость ее аренды составляет 100 тысяч евро в месяц.

Напомним, что в августе запланированы концерты Максима Галкина в странах Балтии. 8, 9 и 10 августа он выступит в Тарту, Таллинне и Йыхви соответственно.

Информации о том, что Пугачева и Галкин пробудут в Юрмале до гастролей нет. Но по их словам, Юрмала — это одно из их любимых мест для отдыха летом.