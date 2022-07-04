ВИДЕО | Мэр мексиканского города женился на аллигаторе

Рептилия была наряжена для торжества в белое платье. Ее челюсти в целях безопасности были перевязаны. На видео, опубликованном изданием, празднично одетый Соса танцует в обнимку с аллигатором, держа ее на руках, и целует животное в морду. Церемония сопровождается громкой музыкой.

Отмечается, что Маленькая Принцесса в рамках ритуала представляет Мать-землю, а ее брак с местным лидером символизирует соединение человека с божественным. Таким образом город надеется обеспечить себе изобилие. „Мы просим природу, чтобы она дала нам достаточно дождей, достаточно еды, и чтобы в нашей реке была рыба“, — объяснил Соса.

Мэры Сан-Педро-Уамелула каждый год венчаются с рептилиями по традиции, сохраняемой с XVIII века. Местные жители считают, что это приносит удачу рыбакам. Так, в 2017 году предыдущий глава города Виктор Агилар в рамках обряда женился на самке крокодила.