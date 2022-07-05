Пьер Нарцисс наконец обрел покой: певца похоронили в Камеруне

Бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева, а также российские друзья певца были против захоронения тела в Камеруне, однако им пришлось смириться с волей родственников.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась из-за попыток родственников договориться друг с другом и бюрократической специфики отправки тела на другой континент.

30 июня наконец прошло публичное прощание с Пьером Нарциссом в Центральной клинической больнице Москвы. 1 июля тело певца отправили в Камерун.