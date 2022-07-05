Пьер Нарцисс наконец обрел покой: певца похоронили в Камеруне
Эстрадного певца Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне. Об этом сообщает „СтарХит“. Тело исполнителя хита „Шоколадный заяц“ погребли рядом с папой и бабушкой.
Бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева, а также российские друзья певца были против захоронения тела в Камеруне, однако им пришлось смириться с волей родственников.
Пьер Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась из-за попыток родственников договориться друг с другом и бюрократической специфики отправки тела на другой континент.
30 июня наконец прошло публичное прощание с Пьером Нарциссом в Центральной клинической больнице Москвы. 1 июля тело певца отправили в Камерун.