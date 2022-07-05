Последствия ковида: Валерии пришлось отменять концерты

„Сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь. До последнего надеялась в срок восстановиться, но от моего желания зависит не все. Сольные концерты под фонограмму в жизни не давала, а петь сейчас совсем могу“, — объяснила исполнительница.

Валерия решила перенести выступления на сентябрь. Она извинилась перед поклонниками и рассказала, что после перенесенного COVID-19 продолжает работать, но не может исполнять композиции.

„Билеты на перенесенные концерты действительны. Очень вас прошу понять меня и простить. Люблю вас и буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи“, — написала артистка в личном блоге.