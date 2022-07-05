Последствия ковида: Валерии пришлось отменять концерты
Певица Валерия сообщила подписчикам в своем Telegram-канале об отмене концертов в Сочи, Краснодаре и Пятигорске. Артистка объяснила, что недавно во второй раз переболела коронавирусом, после которого столкнулась с осложнениями.
„Сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь. До последнего надеялась в срок восстановиться, но от моего желания зависит не все. Сольные концерты под фонограмму в жизни не давала, а петь сейчас совсем могу“, — объяснила исполнительница.
Валерия решила перенести выступления на сентябрь. Она извинилась перед поклонниками и рассказала, что после перенесенного COVID-19 продолжает работать, но не может исполнять композиции.
„Билеты на перенесенные концерты действительны. Очень вас прошу понять меня и простить. Люблю вас и буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи“, — написала артистка в личном блоге.