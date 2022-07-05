Андрей Разин нашел неожиданного виновника смерти Юрия Шатунова

„Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову“, — заявил Разин.

Он добавил, что будет продолжать оспаривать решение суда, а также подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей против Луневой.

„Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни“, — добавил Разин.