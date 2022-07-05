Звезда мирового масштаба из Украины даст эксклюзивный концерт в Эстонии

„Вне всяких сомнений, „ДахаБраха“ – самый известный этно-коллектив, сохраняющий наследие украинской музыкальной культуры, - сказал Тармо Ноорма, руководитель Эстонского центра музыкального наследия. – Нам представится редкая возможность здесь, в Эстонии, увидеть и услышать исполнителей народной музыки мирового класса. Этот коллектив делит сцену на престижных летних фестивалях с Билли Айлиш и Полом Маккартни“.

В центре звукового ландшафта этого киевского квартета находятся звук и душа. Источником его вдохновения служит этническое разнообразие Украины. „ДахаБраха“ на старом украинском означает „дать/взять“. Музыка, которую исполняет коллектив, одновременно новаторская и в то же время подлинно народная.

На творчество „ДахаБраха“ оказала влияние традиционная индийская, африканская и австралийская музыкальные культуры. Мощные голоса квартета и их широкий диапазон создают звуковой ландшафт, для которого не важны национальные границы, но который прочно укоренен в украинской культуре. Их музыка, сочетающая в себе украинский фольклор и театр, одновременно интимная и бунтарская. Музыканты провозглашают идею культурного и художественного освобождения.

„Я очень рад, что „ДахаБраха“ выступит в Эстонии. Все, что происходит в Украине, болезненно напоминает нам о том, что культура является несущей частью идентитета народа и государства. То, что музыканты сыграют на эстонской сцене, весьма необычно, и я уверен, что наша публика их тепло примет“, - добавил Тармо Ноормаа.

Концерт „ДахаБраха“ состоится 27 августа в 19:00 в концертном доме Alexela.