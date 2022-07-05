ВИДЕО | Украинка в Турции задала неудобный вопрос Николаю Баскову

Украинка сперва снимала российского певца, пока он веселился, а после того, как он обратил на нее внимание, задала вопрос: „Коля, здравствуйте. Я из Украины, Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам – нормально веселиться?“



„Я отдыхаю, а не веселюсь“, – после паузы ответил Басков. В этот момент его от украинки начала оттеснять одна из спутниц, с которой он танцевал.



„Хорошо, я поняла. Слава Украине!“ — завершила разговор украинка, после чего артиста увели в сторону.