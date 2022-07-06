Карловарский фестиваль. История сбитого Малазийского боинга

Приграничное село Грабово на Донбассе, 2014 год. Ира и Толик — семейная пара, ожидающая ребёнка. Надеясь на лучшую жизнь после прихода русских, Толик сотрудничает с бойцами армии ДНР, постоянно предоставляя свой легковой автомобиль для нужд военных. Даже после того, как один из снарядов „освободителей“ сносит стену кирпичного дома, Толик продолжает проявлять лояльность, принося в жертву сомнительной дружбе единственную корову. Ира не в восторге от сепаратистских настроений мужа, тем более, младший брат Иры — Ярик — украинский патриот. Однажды перед входом в дом Толик обнаруживает труп и фрагмент обшивки самолёта…

Щадя зрителя, Горбач выбирает для своего рассказа притчевую стилистику, оставляя самые жёсткие моменты за пределами кадра. Хозяйка полуразрушенного дома изо всех сил старается сохранять уют и готовится к родам. Блистательная актриса Оксана Черкашина достоверно живёт в кадре, аутентично передавая пластику женщины, находящейся на девятом месяце беременности. Её партнёр Сергей Шадрин потрясает точностью попадания в образ. Фактурный, мощный и вместе с тем сдержанный, Шадрин невероятно выразителен особенно в эмоциональных эпизодах, передавая переживания и чувства героя очень скупыми, точечными штрихами, бьющими наотмашь. Абсолютно „животной“ манерой существования, артист приковывает к себе внимание зрителя с первого кадра и держит его на протяжении всего повествования. К сожалению, роль Толика стала последней в жизни актёра. Летом 2021 года Сергей Шадрин умер от осложнений после перенесённого коронавируса. Ему был всего лишь 41 год.