Карловарский фестиваль. История сбитого Малазийского боинга
На Карловарском Международном кинофестивале показали драму „Клондайк“ украинского режиссёра Марины Эр Горбач. Лента повествует об истории одной семьи, находящейся в эпицентре военного конфликта, ставшего прологом глобальной катастрофы. В основу сценария легли реальные события, произошедшие на Донбассе 17 июля 2014 года, когда зенитной ракетой, выпущенной из комплекса „Бук“ был сбит гражданский самолёт, совершавший рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. В результате трагедии погибло 298 человек.
Приграничное село Грабово на Донбассе, 2014 год. Ира и Толик — семейная пара, ожидающая ребёнка. Надеясь на лучшую жизнь после прихода русских, Толик сотрудничает с бойцами армии ДНР, постоянно предоставляя свой легковой автомобиль для нужд военных. Даже после того, как один из снарядов „освободителей“ сносит стену кирпичного дома, Толик продолжает проявлять лояльность, принося в жертву сомнительной дружбе единственную корову. Ира не в восторге от сепаратистских настроений мужа, тем более, младший брат Иры — Ярик — украинский патриот. Однажды перед входом в дом Толик обнаруживает труп и фрагмент обшивки самолёта…
Щадя зрителя, Горбач выбирает для своего рассказа притчевую стилистику, оставляя самые жёсткие моменты за пределами кадра. Хозяйка полуразрушенного дома изо всех сил старается сохранять уют и готовится к родам. Блистательная актриса Оксана Черкашина достоверно живёт в кадре, аутентично передавая пластику женщины, находящейся на девятом месяце беременности. Её партнёр Сергей Шадрин потрясает точностью попадания в образ. Фактурный, мощный и вместе с тем сдержанный, Шадрин невероятно выразителен особенно в эмоциональных эпизодах, передавая переживания и чувства героя очень скупыми, точечными штрихами, бьющими наотмашь. Абсолютно „животной“ манерой существования, артист приковывает к себе внимание зрителя с первого кадра и держит его на протяжении всего повествования. К сожалению, роль Толика стала последней в жизни актёра. Летом 2021 года Сергей Шадрин умер от осложнений после перенесённого коронавируса. Ему был всего лишь 41 год.
Дабы оттенить глубину переживаний персонажей, и, вместе с тем, избежать натуралистичности, Горбач в некоторых сценах использует изобразительные приёмы, характерные для театра. Так, дом, с разрушенной стеной время от времени напоминает декорацию, которая трансформируется по ходу развития драматургии. Дом, как живое существо, реагирует как на агрессию из внешней среды, так и на конфликтные ситуации внутри. Кульминационная сцена фильма насыщена безупречно подобранными типажами для образов военных. Страшные чёрные люди вторгаются в камерный мир картины как олицетворение абсолютного зла — зла, не подчиняющегося никаким человеческим нормам и законам, зла, перед которым бессильна мораль, зла, пожирающего пространство бытия.
Посвящая картину женщинам, режиссёр поднимает героиню на библейский уровень. В противовес мужчинам, источающим агрессию и несущим смерть на плодородную землю, Ира на протяжении всего повествования, несмотря ни на что, вынашивает новую жизнь, пытаясь из последних сил поддерживать хрупкий мир в собственном доме. За высокий гуманистический посыл, лента была отмечена призом экуменического (христианского) жюри фестиваля Берлинале, где фильм был представлен в конкурсной программе „Панорама“.