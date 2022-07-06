06.07.2022, 11:30
Даже не уговаривайте! Россия не примет участие в детском „Евровидении“
ФОТО: official site
В 2022 году не будет проходить кастинг на участие в „Детском Евровидении“. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академию Игоря Крутого, выступающую организатором отбора. Впрочем, это заявление можно было и не делать.
Такое решение связано с тем, что Первый канал, ВГТРК и „Останкино“ вышли из Европейского вещательного союза. Выход компаний стал ответным действием на отстранение России от вокального конкурса „Евровидение-2022“.
Конкурс пройдёт 11 декабря в Ереване.