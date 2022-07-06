06.07.2022, 13:00
Суперзащита! Анастасия Волочкова никому не даст в обиду Аллу Пугачеву
ФОТО: Youtube
Балерина Анастасия Волочкова встала на защиту покинувшей Россию Аллы Пугачевой и ее семьи. Слова артистки цитирует Teleprogramma.pro.
„Я никому не дам Аллу Борисовну в обиду и никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек“, — заявила Волочкова. Она добавила, что не предаст Примадонну.
Балерина возмущена тем, какое внимание уделяют отъезду Пугачевой. „Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет она отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова — чтобы они держались, и она, и Максим Галкин“, — поделилась она.