Суперзащита! Анастасия Волочкова никому не даст в обиду Аллу Пугачеву

„Я никому не дам Аллу Борисовну в обиду и никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек“, — заявила Волочкова. Она добавила, что не предаст Примадонну.

Балерина возмущена тем, какое внимание уделяют отъезду Пугачевой. „Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет она отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова — чтобы они держались, и она, и Максим Галкин“, — поделилась она.