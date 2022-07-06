Шоубиз
06.07.2022, 13:00

Суперзащита! Анастасия Волочкова никому не даст в обиду Аллу Пугачеву

 
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
ФОТО: Youtube

Балерина Анастасия Волочкова встала на защиту покинувшей Россию Аллы Пугачевой и ее семьи. Слова артистки цитирует Teleprogramma.pro.

„Я никому не дам Аллу Борисовну в обиду и никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек“, — заявила Волочкова. Она добавила, что не предаст Примадонну.

Балерина возмущена тем, какое внимание уделяют отъезду Пугачевой. „Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет она отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова — чтобы они держались, и она, и Максим Галкин“, — поделилась она.

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