Брэд Питт признался, что у него неизлечимая болезнь

В недавнем интервью для GQ Брэд Питт признался, что страдает прозопагнозией — редкого расстройства восприятия, при котором человек утрачивает способности узнавать лица. Однако голливудскому актёру никогда не ставили официального диагноза и, может быть, ему стоит обратиться к квалифицированным специалистам. Заболевание обычно проявляется при рождении, и его последствия будут сказываться на протяжении всей жизни.

Питт рассказал, что порой ему бывает трудно узнавать людей, и он беспокоится, ведь из-за этого некоторые считают его чересчур „отстранённым, недоступным, и поглощённым в свои мысли“. „Так много людей ненавидят меня, потому что думают, что я их не уважаю. Слишком много людей я вывожу из себя. Ты слышишь такие слова: „Ты эгоист. Ты тщеславен“. Но для меня это непонятно. Я не могу помнить всех“, — жаловался он ещё почти 10 лет назад. Но теперь оказалось, что проблема это скорее медицинская.