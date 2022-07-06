Умер бард, телеведущий и участник легендарных „Веселых ребят“ Леонид Сергеев

С 2019 года бард выступал как ведущий подкаста „Ну, па-ап!“, в котором вместе с дочерью вел беседы на тему современной цифровой культуры. В 1976 году Сергеев стал лауреатом фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина. В 90-х он вел полузабытую телеигру „Лого“. Но ранее, в 80-е, стал известен как постоянный участник сатирической телепрограммы „Весёлые ребята“.