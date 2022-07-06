Слухи: Ольга Бузова скрывает роман с очень влиятельным 44-летним политиком

Блогер и певица Tatarka FM уверяет, что и на данный момент артистка встречается с очень уважаемым и влиятельным политиком.

Tatarka FM приняла участие в шоу „Злые языки“, где ведущие попросили ее поделиться последними, самыми горячими сплетнями из мира шоу-бизнеса. И девушка без стеснения, рассекретила новые отношения — правда, не свои, а Бузовой. Певица заявила, что новому возлюбленному Оли 43-44 года. Он политик, причем достаточно влиятельный и успешный. Выглядит мужчина прекрасно, он стройный и подтянутый, очень симпатичный. Молодые уже готовятся к свадьбе, которая состоится следующей весной.

Об отношениях с очень богатым человеком догадывались многие знакомые Бузовой. Так, коллега по площадке „Дом-2“ Виктория Боня ранее отмечала, что у Ольги есть браслет Cartier стоимостью 75 тысяч евро. По мнению Вики, сама бы Бузова не могла позволить себе столь роскошное приобретение, а значит, это подарок.