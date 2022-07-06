Юмор
06.07.2022, 18:00

ВИДЕО | „Не мешать моим рабам!“: кот запрещает смартфону будить хозяев

 
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ФОТО: Photo by Laura Chouette on Unsplash

В Сети появилось курьезное видео о том, как кот выключает будильник своей хозяйки. Домашний питомец настолько переживает за сон девушки, что дает поспать ей ещё. Невероятное проявление заботы, —умиляется Hyser. Или проявление власти: только кот в доме должен решать, когда просыпаться человеку!

Забавный инцидент произошел с жительницей Сан-Палу, что в Бразилии. Девушка поделилась историей, что долго не могла понять почему она вместе со своей сожительницей начала опаздывать на работу. Вроде бы она будильник ставит, но он почему-то тот не звонит. Девушка бы так и не выяснила причину, того почему она не слышит сигнал звонка, если бы одним утром не проснулась до звонка.

Бразильянка своими глазами увидела, как кот выключает будильник на телефоне. Он первым просыпается на сигнал и прыгает его выключать, пока не услышала хозяйка. А потом ещё и обиженно мяучит, когда не смог ни помешать коварным планам смартфона, ни хозяйке, которая за ним потянулась.

RusDelfi
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