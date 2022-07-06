ВИДЕО | „Не мешать моим рабам!“: кот запрещает смартфону будить хозяев

Забавный инцидент произошел с жительницей Сан-Палу, что в Бразилии. Девушка поделилась историей, что долго не могла понять почему она вместе со своей сожительницей начала опаздывать на работу. Вроде бы она будильник ставит, но он почему-то тот не звонит. Девушка бы так и не выяснила причину, того почему она не слышит сигнал звонка, если бы одним утром не проснулась до звонка.