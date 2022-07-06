На наследство Александра Градского претендуют уже семь человек

Среди наследников музыканта изначально были жена Марина Коташенко, двое их совместных детей, сын и дочь от прошлого брака. После в число претендентов на наследство вошли его двоюродная сестра Наталья, а также бывшая жена артиста Ольга.

Старшие дети Градского хотят получить все творческое наследие отца, в том числе авторские права, и предложили Коташенко отдать его добровольно, а взамен они ей уступят большую часть недвижимости. Однако вдова на это не согласилась.

Ольга претендует на имущество, которое музыкант приобрел в браке с ней, поскольку при разводе они его не делили. Также бывшая жена хочет забрать семейные фото, ноты и письма, которые появились во время брака с ней и считаются общими для бывших супругов. Кроме того, она настаивает на том, чтобы Коташенко исключили из наследства и отобрали у нее загородный дом. Мотивирует Ольга это тем, что Марина недостойная наследница так как не ухаживала за мужем перед его смертью.

Наталья намерена получить долю в московской квартире и подмосковном доме Градского на том основании, что ранее эта недвижимость принадлежала ее отцу — дяде композитора.

В увлекательном процессе раздела имущества не участвуют разве что две первые жены певца. А московское правительство наверняка радуется, что не участвует в этом (только как часть наследства) концертный зал „Градский холл“: он принадлежит городу — несмотря на то, что сам Градский вложил в него не только свои силы, но и свои финансы. И судьба этой части „наследства“ была решена ещё до похорон мэтра: новым руководителем „ГХ“ назначили композитора Алексея Рыбникова. Он уже успел поделиться планами на помещение. По его словам, необходимо увеличить количество различных выступлений на площадке, чтобы её могли делить и все оставшиеся без „отца“ солисты (в основном участники проекта „Голос“), и труппа театра самого Рыбникова, у которых не было своего „дома“, и приглашённые артисты. Афиша предстоящего сезона, впрочем, пока не опубликована.