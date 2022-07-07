„Реально умирал“: юморист Александр Морозов с ужасом вспоминает о своих недугах

Александр Морозов признался, что был „круглым и абсолютно больным“. „Я реально умирал. Это не преувеличение. Появился диабет, апноэ — остановки дыхания во сне. Ты не помнишь, что просыпаешься, но всю ночь не спишь. Это гипоксия мозга, это капец…“ — вспоминает он.

Юмористу приходилось спать со специальным аппаратом, который нагнетает воздух в легкие. „Просыпался с сожалением, что проснулся. Желания жить не было. Совершенно. Я десять шагов не мог сделать!“ — рассказывает он.

При гастрошунтировании, объяснил артист, желудок прошивают через небольшие отверстия, и он уменьшается, кроме того, отключают часть кишечника. „Ты съедаешь определенный объем, и это становится привычкой, нормой“, — рассказывает юморист.

Неприятности, правда, не закончились и после операции — но теперь они совсем другие. Сейчас у Морозова мало работы. „Сначала два года пандемии, а потом… На ВГТРК сейчас юмора нет в принципе. Людям не до смеха“, — делится он.