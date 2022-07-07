07.07.2022, 11:36
Карлос Сантана потерял сознание во время концерта
ФОТО: | REUTERS
Музыкант Карлос Сантана, лидер группы Santana потерял сознание во время концерта на площадке под Детройтом (штат Мичиган, США). Об этом сообщает TMZ.
75-летний музыкант упал в обморок, спев несколько песен — он сперва сел на сцену возле ударной установки, а после упал на спину. Работавшие на площадке врачи помогли ему и увезли со сцены.
Представитель Сантаны объяснил обморок жарой и обезвоживанием. Многократного обладателя музыкальной премии „Грэмми“ госпитализировали в местную клинику для дальнейшего наблюдения, но, по словам представителя, он чувствует себя хорошо.