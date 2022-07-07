ГАЛЕРЕЯ | Эффектный концерт! Всемирно известная суперзвезда DJ Tiësto выступил в Таллинне

Всемирно известный диджей и продюсер Tiësto за время своей карьеры завоевал несколько престижных премий „Грэмми“ и подарил слушателям огромное количество легендарных танцевальных хитов. Tiësto родом из Нидерландов. Он — продюсер электронной музыки, продавший более 36 миллионов альбомов. На протяжении своей замечательной карьеры Tiësto сотрудничал с невероятно талантливыми музыкантами, включая Post Malone, Риту Ору, Diplo, Martin Garrix, Busta Rhymes, The Chainsmokers, Gucci Mane, Icona Pop и многими другими.