Шоубиз
07.07.2022, 12:57

ГАЛЕРЕЯ | Эффектный концерт! Всемирно известная суперзвезда DJ Tiësto выступил в Таллинне

 
Tiesto на таллиннском Певческом поле.
Tiesto на таллиннском Певческом поле.
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

В среду вечером на Таллиннском Певческом поле выступил DJ Tiësto — известная суперзвезда электронной танцевальной музыки. Дождливая погода не помешала истинным поклонникам, и на Певческом поле собралась толпа, готовая к встрече со всемирно известным артистом. Смотрите в галерее, как прошел концерт!

Всемирно известный диджей и продюсер Tiësto за время своей карьеры завоевал несколько престижных премий „Грэмми“ и подарил слушателям огромное количество легендарных танцевальных хитов. Tiësto родом из Нидерландов. Он — продюсер электронной музыки, продавший более 36 миллионов альбомов. На протяжении своей замечательной карьеры Tiësto сотрудничал с невероятно талантливыми музыкантами, включая Post Malone, Риту Ору, Diplo, Martin Garrix, Busta Rhymes, The Chainsmokers, Gucci Mane, Icona Pop и многими другими.

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