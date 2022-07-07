Украинский режиссер шокировал карловарскую публику сценами пыток

Двухчасовая жёсткая драма Васяновича „Отражение“ оказалась по зубам далеко не всем зрителям. Иные киноманы не захотели смотреть подробные сцены с демонстрацией пыток украинских военнопленных и спешно покидали зал, отворачиваясь от экрана.

Украина, 2014 год. Сергей — хирург днепропетровской больницы, ежедневно спасающий раненных, привозимых из горячих точек. После встречи с дочерью он принимает решение отправиться на фронт в качестве полевого медика. Попав в плен, Сергей становится свидетелем невероятной жестокости по отношению к украинским военным. День ото дня обретая страшный опыт, Сергей исполнен желания вернуться домой. В результате обмена военнопленными, Сергей обретает свободу. Теперь ему придётся учится выстраивать жизнь заново…

Для мощного высказывания бескомпромиссный автор выбрал радикальную манеру повествования, заставляющую зрителя содрогаться и испытывать физическую боль. Картина, выдержанная в классической трёхчастной форме, представляет зрителю три вида реальности: мирная жизнь героев в экспозиции сменяется жутким кромешным адом войны в центральной части фильма. Возврат героя в обыденную реальность в третьей части видится им уже через призму психологической травмы, искажая очертания привычной жизни. Дабы зритель на собственной шкуре смог ощутить разницу мироощущения героя до и после плена, Васянович в средней части безжалостно погружает зрителя в глубокие, грязные, залитые кровью серо-чёрные холодные подвалы военной тюрьмы. Длинные однокадровые сцены пыток и убийств, снятые в реальном времени, вызывают оторопь и состояние ужаса. Кульминацией, психологически ломающей зрителя, становится сцена допроса военнопленного, где в качестве пыточного инструмента используется дрель.