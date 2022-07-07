Украинский режиссер шокировал карловарскую публику сценами пыток
На международном кинофестивале в Карловых Варах продолжаются показы картин, повествующих о войне на Донбассе. Свою версию событий представил взыскательной публике известный украинский режиссёр Валентин Васянович, чья „Атлантида“ была удостоена главного приза программы „Горизонты“ Венецианского кинофестиваля.
Двухчасовая жёсткая драма Васяновича „Отражение“ оказалась по зубам далеко не всем зрителям. Иные киноманы не захотели смотреть подробные сцены с демонстрацией пыток украинских военнопленных и спешно покидали зал, отворачиваясь от экрана.
Украина, 2014 год. Сергей — хирург днепропетровской больницы, ежедневно спасающий раненных, привозимых из горячих точек. После встречи с дочерью он принимает решение отправиться на фронт в качестве полевого медика. Попав в плен, Сергей становится свидетелем невероятной жестокости по отношению к украинским военным. День ото дня обретая страшный опыт, Сергей исполнен желания вернуться домой. В результате обмена военнопленными, Сергей обретает свободу. Теперь ему придётся учится выстраивать жизнь заново…
Для мощного высказывания бескомпромиссный автор выбрал радикальную манеру повествования, заставляющую зрителя содрогаться и испытывать физическую боль. Картина, выдержанная в классической трёхчастной форме, представляет зрителю три вида реальности: мирная жизнь героев в экспозиции сменяется жутким кромешным адом войны в центральной части фильма. Возврат героя в обыденную реальность в третьей части видится им уже через призму психологической травмы, искажая очертания привычной жизни. Дабы зритель на собственной шкуре смог ощутить разницу мироощущения героя до и после плена, Васянович в средней части безжалостно погружает зрителя в глубокие, грязные, залитые кровью серо-чёрные холодные подвалы военной тюрьмы. Длинные однокадровые сцены пыток и убийств, снятые в реальном времени, вызывают оторопь и состояние ужаса. Кульминацией, психологически ломающей зрителя, становится сцена допроса военнопленного, где в качестве пыточного инструмента используется дрель.
Будучи также оператором фильма, Васянович предельно точно выстраивает партитуру изображения. Так, к примеру, ручную камеру, прицельно следующую за героем вглубь страшных подвалов, сменяет статичный общий план фуры с надписью „Гуманитарная помощь“, оказывающейся в последствии мобильным моргом для убитых и замученных солдат. Избегая крупных планов, традиционных монтажных „восьмёрок“ и визуальных акцентов на деталях, Васянович очень точно наполняет пространство кадра элементами и предметами, дополняющими контурные образы людей. Кадр у Васяновича есть самостоятельное пространство, не подчинённое событию, при этом являющееся самостоятельным событием, подчиняющим себе персонажей, входящим в него и выходящим за его пределы.
Прологом драмы, развивающейся в средней части фильма, является сцена игры в пейнтбол, где девочки-подростки стреляют друг в друга разноцветными яркими пятнами краски, картинно изображая мнимую смерть. Радужная интермедия игрушечного файтинга оборачивается в итоге жутким серым полотном войны, лишённым романтики и ложного пафоса. На протяжении всего повествования Васянович наполняет картину символами, то и дело ставя перед зрителем нравственные дилеммы, которые ему предстоит решать уже самостоятельно, мысленно возвращаясь к жёстким кричащим образам ленты.