Стало известно, сколько стоит выступление Пугачевой
Алла Пугачева практически перестала появляться в социальных сетях и участвовать в творческих проектах. Формально она сама объявила, что закончила выступать, но продюсер полагает, что проблема в завышенном гонораре, который она желает получить за появление на сцене.
Популярный продюсер Сергей Лавров рассказал, что за интервью и корпоративы Алла Пугачёва готова получать не менее 350 тысяч евро.
Он подчеркнул, что певицу сейчас не приглашают прокатчики, так как организаторы не готовы платить такие суммы. Но и этим дело якобы не ограничивается. „Если кто и согласится её взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. „Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!“ Она может так сказать — единственная из всех наших артистов. В этом ее величие. Она может работать на своих условиях“, — подытожил Сергей Лавров.
Самое смешное, что проверить эту информацию не представляется возможным: от интервью-то Пугачёва отказывается.