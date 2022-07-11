Стало известно, сколько стоит выступление Пугачевой

Он подчеркнул, что певицу сейчас не приглашают прокатчики, так как организаторы не готовы платить такие суммы. Но и этим дело якобы не ограничивается. „Если кто и согласится её взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. „Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!“ Она может так сказать — единственная из всех наших артистов. В этом ее величие. Она может работать на своих условиях“, — подытожил Сергей Лавров.