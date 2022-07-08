Кино
08.07.2022, 11:18

Умер актер Джеймс Каан, сыгравший Сонни Корлеоне в „Крестном отце“

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Acting Legend James Caan Dies at 82
Acting Legend James Caan Dies at 82
ФОТО: Brent Perniac/AdMedia/SIPA

Американский актер Джеймс Каан умер в возрасте 82 лет. „С глубокой скорбью мы сообщаем, что Джимми покинул нас 6 июля. Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период“, — говорится в официальном твиттере актера.

Джеймс Каан родился в 1940 году в Нью-Йорке. Дебютировал в кино в 1963 году в картине Билли Уайлдера „Нежная Ирма“. За свою карьеру Каан снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе „Люди дождя“ (1969), „Игрок“ (1974), „Роллербол“ (1975), „Мост слишком далеко“ (1977), „Вор“ (1981), „Дик Трейси“ (1990), „Догвилль“ (2003).

Наибольшую известность Джеймсу Каану принесло участие в фильме Фрэнсиса Форда Копполы „Крестный отец“ 1972 года, где он, наряду с Марлоном Брандо и Аль Пачино, сыграл одну из главных ролей — Сантино „Сонни“ Корлеоне. За эту роль он номинировался на „Оскар“ и „Золотой глобус“. В 1978 году Джеймс Каан был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.

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