Умер актер Джеймс Каан, сыгравший Сонни Корлеоне в „Крестном отце“

Джеймс Каан родился в 1940 году в Нью-Йорке. Дебютировал в кино в 1963 году в картине Билли Уайлдера „Нежная Ирма“. За свою карьеру Каан снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе „Люди дождя“ (1969), „Игрок“ (1974), „Роллербол“ (1975), „Мост слишком далеко“ (1977), „Вор“ (1981), „Дик Трейси“ (1990), „Догвилль“ (2003).

Наибольшую известность Джеймсу Каану принесло участие в фильме Фрэнсиса Форда Копполы „Крестный отец“ 1972 года, где он, наряду с Марлоном Брандо и Аль Пачино, сыграл одну из главных ролей — Сантино „Сонни“ Корлеоне. За эту роль он номинировался на „Оскар“ и „Золотой глобус“. В 1978 году Джеймс Каан был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.