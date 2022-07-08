Звезда „Героев“ и „Крика“ и невеста Кличко призналась в алкогольной и наркотической зависимости

„Когда я стала старше, то наркотики и алкоголь стали тем, без чего я почти не могла жить“, — призналась Панеттьери.

По словам актрисы, когда ей было 15 лет кто-то из съемочной команды предложил ей „таблетки счастья“, — тогда она впервые попробовала наркотики. Она понятия не имела, что это „откроет ей дверь к зависимости“. В 2013-м актриса забеременела от Владимира Кличко и бросила употреблять запрещенные вещества и алкоголь, но после рождения дочери вернулась к наркотикам.

Вскоре у нее начали ухудшаться отношения с Кличко. „Я попала в замкнутый круг саморазрушения“, — описала свое тогдашнее состояние Панеттьери. В 2018 году актрису госпитализировали, у нее начала отказывать печень. Она пробыла восемь месяцев в реабилитационном центре, после которого перестала употреблять запрещенные вещества.