Шоубиз
12.07.2022, 10:00

ВИДЕО | Криштиану Рональду по-прежнему подтянут и сексуален! Новая реклама нижнего белья с его участием разорвала социальные сети

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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
ФОТО: PATRICIA DE MELO MOREIRA | AFP

Криштиану Рональду - успешный спортсмен и безусловный секс-символ. Португалец очень щепетилен к внешности и тщательно следит за свежими трендами моды.

Совсем недавно он выложил в своем Instagram видео со съемок рекламы нижнего белья. В минутном видео-ролике можно рассмотреть, как проходят такие съемки, как звезда позирует, ну и, конечно же, вновь вдохновиться на занятия спортом и поддержание фигуры!

„Невозможно скрыть то, какое это белье комфортное и как весело бывает каждый раз на съемках рекламной компании“, - подписал Рональдо видео. “Особенно, за кадром“, - добавил он.

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