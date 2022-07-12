12.07.2022, 10:00
ВИДЕО | Криштиану Рональду по-прежнему подтянут и сексуален! Новая реклама нижнего белья с его участием разорвала социальные сети(4)
ФОТО: | AFP
Криштиану Рональду - успешный спортсмен и безусловный секс-символ. Португалец очень щепетилен к внешности и тщательно следит за свежими трендами моды.
Совсем недавно он выложил в своем Instagram видео со съемок рекламы нижнего белья. В минутном видео-ролике можно рассмотреть, как проходят такие съемки, как звезда позирует, ну и, конечно же, вновь вдохновиться на занятия спортом и поддержание фигуры!
„Невозможно скрыть то, какое это белье комфортное и как весело бывает каждый раз на съемках рекламной компании“, - подписал Рональдо видео. “Особенно, за кадром“, - добавил он.