ВИДЕО | Криштиану Рональду по-прежнему подтянут и сексуален! Новая реклама нижнего белья с его участием разорвала социальные сети

Совсем недавно он выложил в своем Instagram видео со съемок рекламы нижнего белья. В минутном видео-ролике можно рассмотреть, как проходят такие съемки, как звезда позирует, ну и, конечно же, вновь вдохновиться на занятия спортом и поддержание фигуры!