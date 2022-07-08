Белый список: в Сети появился перечень „нежелательных“ в России российских артистов
Пока официальные лица переживают об „отмене русской культуры на Западе“, отмена русской культуры в самой России набирает обороты. В распоряжении „Фонтанки“ оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными. Документ, по сведениям издания, распространяется среди промоутеров.
Кто же вошёл в „чёрный спиок“ (или „белый“, если смотреть на него с других позиций)?
рэп-исполнитель „Нойз МС“ (Алексеев Иван)
рэп-исполнитель „Оксимирон“ (Федоров Мирон)
группа „ДДТ“ (солист Шевчук Юрий)
группа „Машина времени“ (солист Макаревич Андрей)
группа „Аквариум“ (солист Гребенщиков Борис)
группа „Каста“ (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)
группа „Би-2“ (солисты Уман Александр, Бортник Егор)
группа „Несчастный случай“ (солист Кортнев Алексей)
певица „Земфира“ (Рамазанова Земфира)
певец Валерий Меладзе
Спирин Дмитрий (экс-солист группы „Тараканы“)
группа „Anacondaz“ (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей)
группа „Louna“ (солистка Геворкян Лусинэ)
группа „Порнофильмы“ (солист Котляров Владимир)
группа „Ногу Свело!“ (солист Покровский Максим)
группа „Кровосток“ (солист Черняк Антон)
группа „Элизиум“ (солист Кузнецов Дмитрий)
группа „2Маши“ (солист Зайцева Мария)
певица „Манижа“ (Сангин Манижа)
певица „Монеточка“ (Гырдымова Елизавета)
певица „Гречка“ (Иванова Анастасия)
рэп-исполнитель „Фейс“ (Дремин Иван)
рэп-исполнитель „Моргенштерн“ (Моргенштерн Алишер)
группа „IC3PEAK“ (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия)
группа „Литтл Биг“ (Прусикин Илья, Таюрская Софья)
певец „Вася Обломов“ (Гончаров Василий)
рэп-исполнитель „Лигалайз“ (Меньшиков Андрей)
певица „Дора“ (Шиханова Дарья)
группа „Алоэ Вера“ (солистка Мусаелян Вера)
певица „Муся Тотибадзе“ (Тотибадзе Мария)“.
„Что нужно, чтобы оказаться в этом списке? Быть порядочным человеком“, — мрачно шутят в Сети. Или не шутят...