Шоубиз
08.07.2022, 15:35

Белый список: в Сети появился перечень „нежелательных“ в России российских артистов

 
Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков
ФОТО: youtube

Пока официальные лица переживают об „отмене русской культуры на Западе“, отмена русской культуры в самой России набирает обороты. В распоряжении „Фонтанки“ оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными. Документ, по сведениям издания, распространяется среди промоутеров.

Кто же вошёл в „чёрный спиок“ (или „белый“, если смотреть на него с других позиций)?

  • рэп-исполнитель „Нойз МС“ (Алексеев Иван)

  • рэп-исполнитель „Оксимирон“ (Федоров Мирон)

  • группа „ДДТ“ (солист Шевчук Юрий)

  • группа „Машина времени“ (солист Макаревич Андрей)

  • группа „Аквариум“ (солист Гребенщиков Борис)

  • группа „Каста“ (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)

  • группа „Би-2“ (солисты Уман Александр, Бортник Егор)

  • группа „Несчастный случай“ (солист Кортнев Алексей)

  • певица „Земфира“ (Рамазанова Земфира)

  • певец Валерий Меладзе

  • Спирин Дмитрий (экс-солист группы „Тараканы“)

  • группа „Anacondaz“ (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей)

  • группа „Louna“ (солистка Геворкян Лусинэ)

  • группа „Порнофильмы“ (солист Котляров Владимир)

  • группа „Ногу Свело!“ (солист Покровский Максим)

  • группа „Кровосток“ (солист Черняк Антон)

  • группа „Элизиум“ (солист Кузнецов Дмитрий)

  • группа „2Маши“ (солист Зайцева Мария)

  • певица „Манижа“ (Сангин Манижа)

  • певица „Монеточка“ (Гырдымова Елизавета)

  • певица „Гречка“ (Иванова Анастасия)

  • рэп-исполнитель „Фейс“ (Дремин Иван)

  • рэп-исполнитель „Моргенштерн“ (Моргенштерн Алишер)

  • группа „IC3PEAK“ (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия)

  • группа „Литтл Биг“ (Прусикин Илья, Таюрская Софья)

  • певец „Вася Обломов“ (Гончаров Василий)

  • рэп-исполнитель „Лигалайз“ (Меньшиков Андрей)

  • певица „Дора“ (Шиханова Дарья)

  • группа „Алоэ Вера“ (солистка Мусаелян Вера)

  • певица „Муся Тотибадзе“ (Тотибадзе Мария)“.

„Что нужно, чтобы оказаться в этом списке? Быть порядочным человеком“, — мрачно шутят в Сети. Или не шутят...

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