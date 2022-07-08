Тынис Мяги выпустил альбом на русском языке

Тынис Мяги полагает, что каждый стиль музыки неразрывно связан с языком. Что-то просто не сочетается — например, „Риголетто“ на эстонском языке или блюз на латышском. „Блюз нужно петь на английском языке, шансон — на французском, а романс — на русском. Язык — это тоже музыка“. Исходя из этой логики и был исполнен набор песен, вошедших в альбом „Романс“. Причём „Романс“ — это ещё и песня, которую сам Тынис написал для своей первой драматической роли в таллиннском драматическом театре. Но изначально „Романс“ исполнялся по-эстонски, однако, как считает музыкант, по-русски он звучит лучше.