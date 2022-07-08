Валентин Васянович: Если взять Ирпень и Бучу, мое кино — это детский сад

— На тот момент, когда мы работали над фильмом, было довольно много информации о событиях, которые происходят в „Изоляции“. Это военная тюрьма в Донецке. Там когда-то был завод изоляционных материалов, а потом галерея контемпорари-арт — она так и называлась „Изоляция“, там остались какие-то художественные артефакты. А потом, в 2014-м году, после образования ДНР на этой территории сделали тюрьму ФСБ. Меня заинтересовала книга Станислава Асеева, и я пригласил его консультантом на картину. Он имеет большой опыт. Он сам перенес пытки с тапиком. Тапик — это военно-полевой телефон, очень популярная вещь, с помощью которой человека подвергают пытке электротоком, прикрепляя электроды к различным частям тела. В нашем фильме герою цепляют электроды к ушам — и это ещё не худший вариант. А вот когда их прикрепляют к гениталиям, или к заднему проходу и при этом ещё поливают водой — это самое страшное, такие пытки выдержать невозможно. И Станислав объяснял нам, как следует правильно кричать в это время. Он даже снялся у нас в одном эпизоде — жаль, что в итоге этот эпизод не вошёл в картину. Станислав сыграл ФСБэшника и сыграл очень хорошо, но эта сцена тормозила действие — она была просто хорошим дивертисментом. И мне сначала было интересно снять его в фильме, но потом, к сожалению, пришлось от этой сцены отказаться. Когда Станислав увидел на съёмке наших каскадёров в российской военной форме, он покраснел, оцепенел и растерялся. Потом его отпустило и он мне сказал, что рефлекторно на это реагировал и вошёл в ступор. На протяжении всего съёмочного периода Станислав нас консультировал, смотрел что и как мы снимаем. Сказал, что именно так всё и выглядело. Понятно, что история героя, показанная в фильме, придумана, так как в кино необходима драматургия, но то, что происходит внутри этой тюрьмы и как оно происходит — это правдивая информация. У меня в какой-то момент была мысль вообще перекроить историю и снять картину по книге Станислава, но уже было поздно — мы сняли часть материала.