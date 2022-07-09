„Неприятно видеть, как русские артисты игнорируют войну“: певица Луна о музыке, пропаганде и будущем Украины

31-летняя украинская певица, автор песен и модель Кристина Герасимова, более известная под псевдонимом Луна, является продюсером одноименного музыкального проекта. С 2016 года певица выпустила уже четыре студийных альбома и два EP. Альбом „Заколдованные сны“ (2018) дебютировал на 2-ом месте iTunes Россия, и на 1-ом месте iTunes Украина. Сама исполнительница описывает свою музыку, как „душевный поп“ с ностальгией по 90-м и нулевым.