Шоубиз
09.07.2022, 11:22

„Неприятно видеть, как русские артисты игнорируют войну“: певица Луна о музыке, пропаганде и будущем Украины

 
Агнета Римша
Луна
Луна
ФОТО: Foto: Agneta Rimša

В начале июля в рижском баре Laska прошел благотворительный концерт украинской группы „Луна“. Delfi.lv удалось поговорить с ее лидером, певицей Луной о войне, роли артиста в темные времена, творчестве и будущем Украины.

31-летняя украинская певица, автор песен и модель Кристина Герасимова, более известная под псевдонимом Луна, является продюсером одноименного музыкального проекта. С 2016 года певица выпустила уже четыре студийных альбома и два EP. Альбом „Заколдованные сны“ (2018) дебютировал на 2-ом месте iTunes Россия, и на 1-ом месте iTunes Украина. Сама исполнительница описывает свою музыку, как „душевный поп“ с ностальгией по 90-м и нулевым.

В Ригу, по ее словам, группа хотела приехать давно, но из-за „ковидных“ ограничений не получалось, а потом пришла война. Нынешний концерт состоялся во многом благодаря содействию министерства культуры Украины.

RusDelfi
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