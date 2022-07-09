Яну Чурикову экстренно прооперировали

„В этот раз я отъехала на скорой с острым аппендицитом. Но теперь все позади, и я пою оду страховой медицине. Я оказалась в Волынской больнице, где меня прооперировали и восстановили. Личная благодарность всему коллективу больницы, с кем пересекалась в эти дни. А вы, друзья, берегите себя, друг друга и следите за питанием“, — написала ведущая.