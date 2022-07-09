Умер актер Тони Сирико — звезда „Клана Сопрано“ и „Славных парней“

До начала актерской карьеры Сирико, выросший в Бруклине, был десятки раз арестован, в том числе за нападения и грабеж. Он провел в тюрьме 20 месяцев. Но после прихода в кино его неприятности с законом закончились.

Сирико снялся в десятках фильмов, нередко играя гангстеров. Один из самых известных фильмов с его участием — „Славные парни“ Мартина Скорсезе. Хотя начал кинокарьеру он с „Крестного отца-2“, но роль была настолько маленькой, что Тони не удостоился даже упоминания в титрах. Затем были „Отступник“, „Кровь невинных“, „Чак“, „Медиум“, „Лиллехаммер“ и другие.