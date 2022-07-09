Кино
09.07.2022, 17:00

Умер актер Тони Сирико — звезда „Клана Сопрано“ и „Славных парней“

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Тони Сирико
Тони Сирико
ФОТО: imago stock&people

Актер Тони Сирико, сыгравший Поли Галтиери в „Клане Сопрано“, умер, не дожив трех недель до 80-летия. Об этом сообщила его семья.

До начала актерской карьеры Сирико, выросший в Бруклине, был десятки раз арестован, в том числе за нападения и грабеж. Он провел в тюрьме 20 месяцев. Но после прихода в кино его неприятности с законом закончились.

Сирико снялся в десятках фильмов, нередко играя гангстеров. Один из самых известных фильмов с его участием — „Славные парни“ Мартина Скорсезе. Хотя начал кинокарьеру он с „Крестного отца-2“, но роль была настолько маленькой, что Тони не удостоился даже упоминания в титрах. Затем были „Отступник“, „Кровь невинных“, „Чак“, „Медиум“, „Лиллехаммер“ и другие.

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