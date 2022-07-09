ВИДЕО | Группа Coldplay на концерте в Варшаве спела „Обійми“ „Океана Эльзы“

„Это очень красивая песня. Я не понимаю ее, но я ее спою“, — сказал Мартин перед исполнением.

Ни Coldplay, ни Romario Punch пока не рассказали, как именно договорились о сотрудничестве. В соцсетях „Океана Эльзы“ сказано, что британцы сыграли песню с „парнем, которого встретили на набережной Вислы“.

„Обійми“ — одна из самых популярных песен „Океана Эльзы“ (в том числе согласно рейтингам Spotify и Apple Music). В апреле группа „Океан Эльзы“ записала специальную версию песни „Обійми“ во дворе разрушенного в результате российских авиаударов Дворца труда в Харькове.