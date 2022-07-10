Скончался автор книг о Холокосте Макс Эйзен

Канадский писатель еврейского происхождения Макс Эйзен ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает CBC Books. Эйзен был одним из выживших узников концентрационного лагеря Освенцим. Он попал туда в 15 лет и был освобожден в 1945 году.