10.07.2022, 10:47
Скончался автор книг о Холокосте Макс Эйзен
ФОТО: Youtube
Канадский писатель еврейского происхождения Макс Эйзен ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает CBC Books. Эйзен был одним из выживших узников концентрационного лагеря Освенцим. Он попал туда в 15 лет и был освобожден в 1945 году.
Через четыре года писатель эмигрировал в Канаду. Там он работал волонтером и изучал тему Холокоста. Также писатель читал лекции о событиях Второй мировой войны.
Одно из самых известных произведений Эйзена — „Дело случая: Правдивая история мужества и выживания в Освенциме“. Книга была номинирована на RBC Taylor Prize в 2017 году. Также публицист участвовал в создании ряда фильмов и сериалов, посвященных темам Холокоста и нацизма.