Культура
10.07.2022, 10:47

Скончался автор книг о Холокосте Макс Эйзен

 
Макс Эйзен
Макс Эйзен
ФОТО: Youtube

Канадский писатель еврейского происхождения Макс Эйзен ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает CBC Books. Эйзен был одним из выживших узников концентрационного лагеря Освенцим. Он попал туда в 15 лет и был освобожден в 1945 году.

Через четыре года писатель эмигрировал в Канаду. Там он работал волонтером и изучал тему Холокоста. Также писатель читал лекции о событиях Второй мировой войны.

Одно из самых известных произведений Эйзена — „Дело случая: Правдивая история мужества и выживания в Освенциме“. Книга была номинирована на RBC Taylor Prize в 2017 году. Также публицист участвовал в создании ряда фильмов и сериалов, посвященных темам Холокоста и нацизма.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии