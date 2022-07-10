91-летнего Ивана Краско госпитализировали

„Полежу немного, пройду обследование. Здесь взялись за меня серьезно: уколы, капельницы, анализы — бесконечно! Сказываются последствия коронавируса, который я перенес два года тому назад. Мне врачи рекомендовали долго не находиться на солнце, но я четвертого числа ездил со своим директором Вячеславом Смородиновым в Комарово. Мой долг был навестить Андрюшу (Андрей Краско — сын актера, скончался на 49-м году жизни)“, — сказал 91-летний Краско.