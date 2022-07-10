Шоубиз
10.07.2022, 12:01

91-летнего Ивана Краско госпитализировали

 (8)
Иван Краско
Иван Краско
ФОТО: Youtube

Актера Ивана Краско госпитализировали в больницу на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Врачи оценивают состояние артиста как среднетяжелое, однако сам актер не видит в обследовании ничего страшного.

„Полежу немного, пройду обследование. Здесь взялись за меня серьезно: уколы, капельницы, анализы — бесконечно! Сказываются последствия коронавируса, который я перенес два года тому назад. Мне врачи рекомендовали долго не находиться на солнце, но я четвертого числа ездил со своим директором Вячеславом Смородиновым в Комарово. Мой долг был навестить Андрюшу (Андрей Краско — сын актера, скончался на 49-м году жизни)“, — сказал 91-летний Краско.

Актер описал свое состояние: „Слава Богу за все!“. Он отметил, что врачи проявляют к нему должное внимание. „Обещаю быть в форме“, — подытожил артист.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии