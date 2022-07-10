„Чувствую, что катарсис войны еще впереди“: мнение украинского режиссера Марины Горбач

— Это очень интересно. Когда я питчила этот проект, Максим Наконечный был экспертом в жюри. Будучи дебютантом, он сидел в комиссии и ставил нам оценки. А у меня всё просто. Я женщина, я понимаю, что такое быть мамой, какова физиологическая ценность этого процесса. Я понимаю, что у всех солдат, которые приходят воевать, тоже есть мамы и жёны. И для меня финальная сцена, где героиня рожает ребёнка — это главный посыл фильма. Хотя многие считают, что это странно выглядит в контексте войны. Возможно, но надеюсь, что в нашем фильме это не звучит пафосно. Мне кажется, это звучит по-настоящему. Это, собственно, всё то, что мы хотели сделать — преподнести жизнь, которая принадлежит женщине: она является символом самой жизни и нет ничего ценнее жизни человека. Я так это чувствую, это было сделано инстинктивно. Я с самого начала знала, куда хочу привести моего зрителя.

— Я шла за драматургией катастрофы. Катастрофа с малазийским боингом произошла 17 июля — это День моего рождения. Так иногда бывает, что вся электрика сходится в одном моменте. Мы были в Одессе и нас даже пытались эвакуировать в Турцию, так как мой муж гражданин Турции. Так исторически случилось, что я много лет живу в зоне сейсмической опасности. Землетрясение — это тоже большой стресс для человека. И я хорошо понимаю логику людей, которые живут под бомбами. Они не думают: „Ага, нас тут будут убивать — мы посидим, подождём“. Так это не работает. Всегда думаешь, что это было в последний раз. Когда начали бомбить Киев, все начали обращаться к соцсетям, потому что думали, что никто ничего не знает, сейчас все нас услышат и помогут. Но на самом деле так не получается. Поэтому я понимаю психологию людей, которые ведут себя как в нашем кино, не желая покидать родной дом. С жителями Донбасса я консультировалась по вопросу быта. Люди подсказывали нам определённые детали. Я сама в последний раз была на Донбассе до 2014 года. И мне нужно было быть максимально правдивой. Тем более, что мы создавали село Грабово — подлинное село. Мы работали с Институтом географии, который помог нам найти в других регионах страны схожую локацию. И мне было необходимо подтверждение людей, живших там, что у нас всё достоверно. Я обращалась к ним как к экспертам, показывала: вот так это выглядит? Точно? Посмотрите! Конечно, личные истории тоже подключались. Мы работали над диалектом. Наша актриса Оксана Черкашина — она из Харькова, поэтому ей эти нюансы известны. Олег Щербина из Кривого Рога. Сергей Шадрин из Жашкова, это Черкасская область, но он тоже прекрасно знает украинский язык и его нюансы в регионах. Благодаря плотной работе с консультантами я обретала уверенность в том, что для людей Донбасса этот фильм будет родным — это было важно. Возможно, раньше им и не нужно было кино, которое рассказывало бы о них в таком русле. Но в тот момент, когда я с ними общалась, я понимала, что им это очень нужно. Их оскорбляла российская культура в Киеве в тот момент, когда у них на Донбассе уже была война. Там известное высказывание: „Вы слушаете русскую музыку до первого прилёта в ваше окно“. Его нет в нашем фильме, но оно есть в сердцах людей, которые помогали нам с комментариями. Для меня это общение было действительно мотивационным. Я хорошо знаю людей из украинский сёл. Очень важно быть достоверным, особенно когда говоришь о реальных событиях. Мы много работали с архивом. Многие наши консультанты сразу, как всё началось, поехали в Австралию. Видимо, люди, которые один раз пережили оккупацию, они стараются поехать так далеко, как только возможно. А некоторые из тех, кто помогал нам делать картину, в данный момент воюют в ВСУ.