Официально: Борис Моисеев на сцену не вернется
Продюсер Александр Герасимов в беседе с порталом PROZVEZD предположил, что певец Борис Моисеев больше не будет выступать. Он также отметил, что директор артиста Сергей Горох находится в постоянном контакте с Моисеевым.
„У него [Бориса Моисеева] определенный ритм жизни. Он живет в своем мирке и никто не вправе его осуждать за это. Он выбрал этот путь и идет им. Не хочет рассказывать о себе — не надо. Мы должны это понять и принять. Думаю, что на сцену Моисеев не вернется. Боря понимает, что такую нагрузку ему не потянуть. Может, именно за счет размеренного образа жизни он и выживает. При такой болезни, как у него, долго не протянешь. А Боря живет уже который год. И слава Богу!“ — сказал Герасимов.
Продюсер также прокомментировал обвинения брата Моисеева Маркса Толкача, который заявил, что инсульт певца случился из-за ненадлежащего ухода за артистом его директором Горохом.
„Я дико уважаю директора Бори Сергея Гороха, который никогда и нигде о нем не говорит и ограждает его от всей суеты. А ведь он с ним находится 24 часа в сутки. Если Горох — аферист, то я — французский летчик. Нельзя так кощунственно относиться к людям, которые заботятся об артистах. Горох предан Моисееву“, — подчеркнул он.