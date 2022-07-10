Официально: Борис Моисеев на сцену не вернется

„У него [Бориса Моисеева] определенный ритм жизни. Он живет в своем мирке и никто не вправе его осуждать за это. Он выбрал этот путь и идет им. Не хочет рассказывать о себе — не надо. Мы должны это понять и принять. Думаю, что на сцену Моисеев не вернется. Боря понимает, что такую нагрузку ему не потянуть. Может, именно за счет размеренного образа жизни он и выживает. При такой болезни, как у него, долго не протянешь. А Боря живет уже который год. И слава Богу!“ — сказал Герасимов.