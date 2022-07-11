ВИДЕО | Леонид Агутин ударил фаната, полезшего на сцену

Во время исполнения старого хита „Остров“ на сцену неожиданно взобрался один из зрителей и направился к Агутину. Реакция последовала незамедлительно. Артист с силой оттолкнул парня от себя, ударив того в грудь. Поклонник явно не ожидал такой реакции со стороны кумира и поспешил ретироваться. Тем более, что подключилась охрана. Сам Агутин не смог сдержать эмоций.