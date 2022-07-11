Шоубиз
11.07.2022, 11:13

ВИДЕО | Леонид Агутин ударил фаната, полезшего на сцену

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Леонид Агутин
Леонид Агутин
ФОТО: Youtube

Агутин — это не МакSим: его уралскими фанатами не проймёшь! Если певицу в Екатеринбурге фанатка повалила на сцену, то Леонид в Челябинской области дал достойный отпор не в меру радостному поклоннику.

Во время исполнения старого хита „Остров“ на сцену неожиданно взобрался один из зрителей и направился к Агутину. Реакция последовала незамедлительно. Артист с силой оттолкнул парня от себя, ударив того в грудь. Поклонник явно не ожидал такой реакции со стороны кумира и поспешил ретироваться. Тем более, что подключилась охрана. Сам Агутин не смог сдержать эмоций.

— Подпортил настроение, — заявил артист и продолжил работать.

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