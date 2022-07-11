ВИДЕО | Жуткая давка на фестивале в Финляндии: людям пришлось перелезать через забор, чтобы выбраться с концерта(1)
Концерт популярного финского певца под псевдонимом Рамзес II (Ramses II) на фестивале Ruisrock был прерван, поскольку организаторы испугались за безопасность людей.
Выступление Рамзеса II было на самой маленькой сцене на популярном музыкальном фестивале, но артист оказался гораздо более популярным, чем ожидалось. В результате на небольшой площади собралась огромная толпа и воскресный концерт был прерван на середине песни. Люди, опасаясь за свою безопасность, стали бросаться к выходам или перелезать через ограждения.
По данным Iltalehti, несколько человек получили физические повреждения, а на месте происшествия не было охранников, которые бы призвали толпу к порядку.
Представитель команды организаторов Микко Ниэмеля объяснил в комментарии для Ilta-Sanomat, что площадь по вместимости была расчитана всего несколько тысяч человек. Популярность артиста стала для организаторов сюрпризом. Дело в том, что полная программа фестиваля Ruisrock была составлена несколько месяцев назад, но с тех пор популярность Рамзеса II значительно возросла.
„Да, к моменту приостановки концерт длился уже некоторое время. Мы приняли такое решение, потому что видели, сколько людей в итоге собралось“, - сказал он. После этого Рамзес II не вернулся на сцену, так как организаторы посчитали, что ситуация все еще небезопасна.
Артист и его команда отнеслись к решению организаторов с пониманием, но в своих социальных сетях Рамзес II в публикации о произошедшем дал понять, что он достаточно популярный артист и что его место не на маленьких сценах фестивалей.