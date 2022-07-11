ВИДЕО | Жуткая давка на фестивале в Финляндии: людям пришлось перелезать через забор, чтобы выбраться с концерта

Выступление Рамзеса II было на самой маленькой сцене на популярном музыкальном фестивале, но артист оказался гораздо более популярным, чем ожидалось. В результате на небольшой площади собралась огромная толпа и воскресный концерт был прерван на середине песни. Люди, опасаясь за свою безопасность, стали бросаться к выходам или перелезать через ограждения.

По данным Iltalehti, несколько человек получили физические повреждения, а на месте происшествия не было охранников, которые бы призвали толпу к порядку.

Представитель команды организаторов Микко Ниэмеля объяснил в комментарии для Ilta-Sanomat, что площадь по вместимости была расчитана всего несколько тысяч человек. Популярность артиста стала для организаторов сюрпризом. Дело в том, что полная программа фестиваля Ruisrock была составлена несколько месяцев назад, но с тех пор популярность Рамзеса II значительно возросла.

„Да, к моменту приостановки концерт длился уже некоторое время. Мы приняли такое решение, потому что видели, сколько людей в итоге собралось“, - сказал он. После этого Рамзес II не вернулся на сцену, так как организаторы посчитали, что ситуация все еще небезопасна.

Артист и его команда отнеслись к решению организаторов с пониманием, но в своих социальных сетях Рамзес II в публикации о произошедшем дал понять, что он достаточно популярный артист и что его место не на маленьких сценах фестивалей.