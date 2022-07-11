День города Маарду: „Ляпис Трубецкой“ и другие события

„День города — это один из любимых праздников жителей Маарду. В этот день мы вспоминаем с благодарностью всех тех людей — химиков, инженеров, портовиков, строителей, рабочих, электриков, учителей, спортсменов, художников, писателей, визионеров и всех тех, кто сыграл важную роль в становлении и развитии города Маарду. Благодаря этим людям сегодня мы живем в красивом, уютном и развитом Маарду, у которого большие планы на будущее!“, — сказал мэр Маарду Владимир Архипов. „В нашем городе рады каждому — своим и гостям, мы приглашаем всех людей провести вместе с нами праздничные выходные“, — добавил Архипов.

День города традиционно начинается 16 июля в 10 утра с совместной утренней общегородской зарядки на городском стадионе (Karjääri 4). За активное и полное энергии утро отвечают тренеры Диана Зинченко и Ольга Грабовская. Зарядка будет необычной — зажигательной, с элементами танца, растяжки, кардио и силовой тренировки. Упражнения подходят для любого уровня физической формы и подготовки.

Культурная программа начнется в субботу с 15:00 в парке Келламяe. На сцене выступят как маардуские коллективы, так и приглашенные артисты, а завершит вечер легендарная группа „Ляпис Трубецкой“. Дети смогут покататься на каруселях и попрыгать на батутах. Всех гостей праздника ждет вкусный суп. Мероприятие бесплатное для всех.

Полное расписание

13:00 - Батуты и карусели для детей

15:00 - 16:00 - Выступление детских городских коллективов

16:00 - 16:30 - Приветствие руководства города, поднятие флага города Маарду, награждение жителей и организаций города, угощение жителей города солянкой

16:30 - 17:30 - Концерт коллективов Рахвамая

17:30 - 18:30 - Программа фестиваля „Maardu F-Eestis“

18:30 - 19:10 - Брасс-группа „BBB“

19:10 - 19:40 - выступает Елена Аксенова

19:40 - 20:00 - Технический перерыв

20:00 - 20:45 - выступает „Little Mess“

20:45 - 21:00 - Технический перерыв

21:00 - 22:00 - „Ляпис Трубецкой“