Культура
11.07.2022, 15:41

15 июля в самом центре Таллинна открывается сезон вечеринок на террасе Bastioni Aed

 
Bastioni aed
Bastioni aed
ФОТО: Mif

15 июля в самом центре Таллинна вновь открывается большая и уютная терраса Bastioni Aed, где можно потанцевать и попробовать фирменные коктейли. Терраса находится прямо напротив цветочных ларьков улицы Виру — рядом с Вирускими воротами.

В эту волшебную ночь вас будут работать две арены — два стиля музыки: хаус и хип-хоп.
На вечеринке MIF всю ночь будет играть отличная музыка — вы сможете насладиться лайв-выступлением хаус-дуэта Ritmo Kartel.

Bastioni aed



Более подробную информацию о мероприятии читайте ЗДЕСЬ: https://fb.me/e/1LKbSO0rj

Bastioni aed

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