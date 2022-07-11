11.07.2022, 15:41
15 июля в самом центре Таллинна открывается сезон вечеринок на террасе Bastioni Aed
ФОТО: Mif
15 июля в самом центре Таллинна вновь открывается большая и уютная терраса Bastioni Aed, где можно потанцевать и попробовать фирменные коктейли. Терраса находится прямо напротив цветочных ларьков улицы Виру — рядом с Вирускими воротами.
В эту волшебную ночь вас будут работать две арены — два стиля музыки: хаус и хип-хоп.
На вечеринке MIF всю ночь будет играть отличная музыка — вы сможете насладиться лайв-выступлением хаус-дуэта Ritmo Kartel.
Более подробную информацию о мероприятии читайте ЗДЕСЬ: https://fb.me/e/1LKbSO0rj