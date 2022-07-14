Шоубиз
14.07.2022, 15:00

Жерар Пике бросил любовницу ради спасения отношений с Шакирой

 
Шакира и Жерар 8 лет назад
Шакира и Жерар 8 лет назад
ФОТО: Manu Fernandez | AP

В начале июня Жерар Пике и Шакира официально объявили о расставании спустя 12 лет отношений, — напоминает Peopletalk. Пара не находилась официально в браке, но кажется, что разрыв все равно будет сложным, потому что Шакира и Пике воспитывают двоих детей — Милана и Сашу.

Источники уверяли, что Шакира бросила Жерара Пике после стольких лет отношения именно из-за его постоянных измен. И папарацци действительно не так давно замечали его в компании неизвестной девушки, но, кажется, футболист понял, кого потерял.

В СМИ обсуждали, что бывший возлюбленный Шакиры строил серьезные отношения с новой избранницей. Но, судя по всему, он уже передумал и хочет вернуть расположение своей бывшей. По словам испанской прессы, Жерар Пике бросил свою любовницу, чтобы спасти отношения с Шакирой. Интересно, простит ли звезда своего неверного возлюбленного?

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии