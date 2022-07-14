Жерар Пике бросил любовницу ради спасения отношений с Шакирой

Источники уверяли, что Шакира бросила Жерара Пике после стольких лет отношения именно из-за его постоянных измен. И папарацци действительно не так давно замечали его в компании неизвестной девушки, но, кажется, футболист понял, кого потерял.

В СМИ обсуждали, что бывший возлюбленный Шакиры строил серьезные отношения с новой избранницей. Но, судя по всему, он уже передумал и хочет вернуть расположение своей бывшей. По словам испанской прессы, Жерар Пике бросил свою любовницу, чтобы спасти отношения с Шакирой. Интересно, простит ли звезда своего неверного возлюбленного?