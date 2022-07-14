ВИДЕО | Прилучный и Брутян взбудоражили поклонников чувственным поцелуем

В середине мая этого года появились слухи о том, что 34-летний Павел Прилучный состоит в отношениях с коллегой по актерскому цеху Зепюр Брутян, которая младше его на восемь лет. А чуть позже эти толки подтверились сами собой: молодые люди вместе отправились на отдых к морю, откуда регулярно публиковали романтические фото в обнимку. Чем больше времени проходило, тем больше подписчики убеждались, что это не просто мимолетный роман. Последней каплей стало то, что в Сети вспыли фото документов, которые подтверждали, что Павел и Зепюр… поженились!

Пара, конечно же, никак не комментировала свою личную жизнь, лишь подогревая интерес к своему роману новыми фотографиями. Но этого было достаточно — то „Мажор“ подготовит возлюбленной сюрприз (полет на воздушном шаре в Каппадокии), то нежно обнимет, то признается в любви. Однако поклонникам этого было недостаточно — они требовали самого что ни на есть страстного доказательства. И вот, спустя несколько недель страстного романа, парочка показала всем уровень страсти в отношениях.

К слову, сейчас актеры находятся в Армении — на родине Зепюр. Неужели они знакомятся с родителями девушки? Покажет только время. Пара много проводит времени на природе — в горах около водоемов, откуда они не забывают напоминать подписчикам о своих романтические отношения.

Несколько часов назад в своем блоге Зепюр выставила ролик, на котором Павел страстно целует и обнимает ее. Несмотря на то, что на видео девушка стесняется, не выставить ролик она все же не могла. Подписчики, конечно же, моментально порадовались за пару.

„Какая красивая, образцовая пара!“; „Павел такой мужественный. Счастья вам!“; „Это очень круто!“; „Красавчики, так держать!“ — строчили фанаты многочисленные комментарии. По слухам, звезды поженились еще в мае — оба носят кольца на том самом пальце, да и на этом видео украшения тоже заметны.

Однако некоторые по-прежнему сомневаются в искренности чувств партнеров и считают, что Прилучный и Брутян хайпуют. Якобы, таким образом актер хочет показать своим бывшим (Муцениеце и Карпович), что у него в жизни все хорошо.