Известный эстонский телеведущий оказался в эпицентре скандала. Свидетель: он затащил ведущую прогноза погоды в туалет и предложил ей заняться оральным сексом

Полиция начала расследование инцидента, произошедшего на вечеринке по случаю 165-летия газеты Postimees в начале июня. Ряд участников вечеринки, которая проходила в здании Postimees, были вызваны для дачи показаний. Также просматриваются записи камер видеонаблюдения.

По словам сотрудника Postimees, пожелавшего остаться неизвестным, на вечеринке было много еды, а также выпивки, в которой 43-летний Юрген Фогель себе не отказывал. По ходу вечеринки Юрген становился все более навязчивым и делал непристойные предложения нескольким женщинам. Но со своей бывшей возлюбленной — 30-летней Марит Раттасепп — он повел себя особенно некрасиво.