Шоубиз
12.07.2022, 15:30

Известный эстонский телеведущий оказался в эпицентре скандала. Свидетель: он затащил ведущую прогноза погоды в туалет и предложил ей заняться оральным сексом

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Все случилось на вечеринке по случаю 165-летия Postimees
Юрген Фогель.
Юрген Фогель.
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Ведущая прогноза погоды в передаче „Suvereporter“ на втором канале (Kanal 2) Марит Раттасепп подала заявление в полицию о сексуальном нападении. Как утверждается, на вечеринке по случаю 165-летия Postimees к ней агрессивно приставал бывший ведущий новостной программы „Reporter“ на Kanal 2 Юрген Фогель. Сам он факт домогательств отрицает.

Полиция начала расследование инцидента, произошедшего на вечеринке по случаю 165-летия газеты Postimees в начале июня. Ряд участников вечеринки, которая проходила в здании Postimees, были вызваны для дачи показаний. Также просматриваются записи камер видеонаблюдения.

По словам сотрудника Postimees, пожелавшего остаться неизвестным, на вечеринке было много еды, а также выпивки, в которой 43-летний Юрген Фогель себе не отказывал. По ходу вечеринки Юрген становился все более навязчивым и делал непристойные предложения нескольким женщинам. Но со своей бывшей возлюбленной — 30-летней Марит Раттасепп — он повел себя особенно некрасиво.

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