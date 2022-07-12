12.07.2022, 15:30
Известный эстонский телеведущий оказался в эпицентре скандала. Свидетель: он затащил ведущую прогноза погоды в туалет и предложил ей заняться оральным сексом(69)
Все случилось на вечеринке по случаю 165-летия Postimees
ФОТО: | Õhtuleht
Ведущая прогноза погоды в передаче „Suvereporter“ на втором канале (Kanal 2) Марит Раттасепп подала заявление в полицию о сексуальном нападении. Как утверждается, на вечеринке по случаю 165-летия Postimees к ней агрессивно приставал бывший ведущий новостной программы „Reporter“ на Kanal 2 Юрген Фогель. Сам он факт домогательств отрицает.