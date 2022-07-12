Умер автор музыкальной темы Джеймса Бонда Монти Норман

Монти Носерович родился в 1928 году в Лондоне в семье евреев, выходцев из Латвии. Музыкой он увлекся еще в юности. В 1950-х он начал карьеру эстрадного певца и пел под оркестр. Затем он сам стал писать песни, в том числе для таких известных исполнителей, как Клифф Ричард, Томми Стил и Боб Хоуп, а также сочинять музыку для мюзиклов и кино.