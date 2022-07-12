ВИДЕО | „Мы приземленные“: Короли танцпола Джаро и Ханза про доступных девушек и секрет написания суперхитов

„Мы просто когда работаем на студии, максимально ловим позитив. Весь акцент на то, чтобы просто получить удовольствие от работы с музыкой — и тогда всё получается. Как только ты подумаешь о том, чтобы написать хит — все ломается. Короче надо думать, чтобы получать вайб и все“, — рассказал Джаро.

Ханса также рассказал, что в плотном гастрольном графике они живут уже 5 лет и привыкли мало спать: „для нас три часа поспать — это нормально, наш режим. 5 часов — это мы уже выспались“.

Рассуждая о том, какая должна быть современная девушка, Джаро отметил, что прежде всего она должна быть адекватной: „Когда с девушкой не о чем поговорить, тогда сразу интерес пропадает — когда это просто внешность. Главное, чтобы человек был нормальный, адекватный, психически уравновешенный, без ножей там...“

„Всё в меру, если что-то не так, то я ей скажу: „Твой душный вайб, что ты хочешь, не мой тайп“, — добавил Ханса.