Сергей Светлаков продал дом в Юрмале

Землю в Юрмале артист приобрел в 2010 году, а спустя год там уже стоял дом. Строительство особняка, согласно СМИ, обошлось в 200 тысяч евро. В нем Светлаков с женой Антониной и детьми жил с мая по сентябрь, — уточняет Delfi.lv. В двухэтажном доме несколько спален, просторная кухня, совмещенная с гостиной и терраса для посиделок на открытом воздухе.

„Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!“ — написал юморист. Детали сделки он решил не раскрывать.

Но без крыши над головой Сергей не остался. Точнее, без крыш: в запасе есть дом в Подмосковье и несколько квартир в самой Москве.