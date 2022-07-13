Бывший лыжный ас Яак Мяэ развелся со своей женой. Жена Яна: Я живу как в фильме ужасов!

Жаркий июньский день на пляже озера Пюхаярве. Отдыхающие загорают, едят мороженое и купаются. Вода - +23 градуса, температура воздуха днем - +28. 52-летняя Яна Мяэ, спортивная в красном бикини, стоит на пляже и разговаривает с друзьями. Я подхожу к ней с вопросом. Он никак не сочетается с прекрасным летним днем, но вертится на языке у многих, тесно связанных с миром спорта - расстались ли Яак и Яна Мяэ? Яна признает, что, к сожалению, это так. 50-летний Олимпийский бронзовый медалист Яак Мяэ уехал в начале года из их общего дома. После 26 лет совместной жизни это был первый раз, когда на Яанов день Яак не был со своей семьей.