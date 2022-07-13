Шоубиз
13.07.2022, 11:09

Бывший лыжный ас Яак Мяэ развелся со своей женой. Жена Яна: Я живу как в фильме ужасов!

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Яна и Яак Мяэ расстались.
Яна и Яак Мяэ расстались.
ФОТО: Karin Kaljuläte | Ekspress Meedia

"Да, мы развелись. В принципе, я могу сказать, что меня бросили. На данный момент я не знаю ни точного местонахождения Яака, ни его дальнейших планов относительно семьи и нового партнера“, - на одном дыхании говорит жена олимпийского медалиста Яака Мяэ.

Жаркий июньский день на пляже озера Пюхаярве. Отдыхающие загорают, едят мороженое и купаются. Вода - +23 градуса, температура воздуха днем - +28. 52-летняя Яна Мяэ, спортивная в красном бикини, стоит на пляже и разговаривает с друзьями. Я подхожу к ней с вопросом. Он никак не сочетается с прекрасным летним днем, но вертится на языке у многих, тесно связанных с миром спорта - расстались ли Яак и Яна Мяэ? Яна признает, что, к сожалению, это так. 50-летний Олимпийский бронзовый медалист Яак Мяэ уехал в начале года из их общего дома. После 26 лет совместной жизни это был первый раз, когда на Яанов день Яак не был со своей семьей.

„Да, мы развелись. На данный момент я не знаю точного местонахождения Яака, его дальнейших планов относительно семьи и нового партнера. К счастью, ситуация дома стабилизировалась, и мы приспособились к новой жизни с детьми“, - говорит Яна.

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