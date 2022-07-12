12.07.2022, 13:58
Григорий Лепс жалуется, что его не пускают в Лондон(10)
ФОТО: Youtube
Кажется, многочисленные угрозы Григория Лепса „Я уеду жить в Лондон“ в конце концов напугали англичан. В результате певец не может выехать „туда, где большая вода“ не только на ПМЖ, но даже на гастроли.
После четырех месяцев рассмотрения документов Лепсу отказали в получении визы. „Наш любимый город, но меня уже туда не пускают“, — обескуражен он.
В следующем году Лепс планировал провести концертный тур по Германии. Сейчас выступления певца находятся под вопросом. Концерты уже несколько раз переносились. Ранее — в связи с пандемией коронавируса.
„Учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать“, — рассказал артист.