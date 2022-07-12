Шоубиз
12.07.2022, 14:06

Разные бывают обычаи: оказывается, Пьера Нарцисса еще не похоронили

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Пьер Нарцисс
Пьер Нарцисс
ФОТО: Youtube

Тело поп-исполнителя Пьера Нарцисса, перевезенное на родину в Камерун, пока не похоронили: произойдёт это ещё примерно через две недели. Об этом рассказал советник посла Камеруна Танга Бианг в беседе с Daily Storm.

Предположительно, Нарцисса похоронят 23 июля. „22 июля: поднятие тела в морге Чу в Яунде. Затем следует бдение до четырех часов утра. 23 июля: отправление похоронной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где он будет похоронен“, — процитировал расписание прощальной церемонии Танга Бианг.

Все желающие проститься с артистом смогут воспользоваться автобусами, чтобы приехать на место захоронения.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Проститься с Нарциссом поклонники таланта смогли 30 июня в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

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