12.07.2022, 17:00
Всех обманул: Моргенштерн вместо возвращения в Россию уехал в Израиль(6)
ФОТО: Youtube
Российский рэпер Моргенштерн сообщил в своем Instagram, что находится в Израиле. Артист опубликовал в личном блоге кадры, на которых поставил отметку о пребывании в стране.
Ранее исполнитель находился в Чехии, где его заметили вместе с бывшей женой Диларой. Сообщалось, что музыкант с блогершей вместе прогуливались по городу.
Несколько дней назад Моргенштерн сообщил подписчикам, что намерен вернуться в Россию. Он рассказал, что купил авиабилет из Праги в Москву. В последние месяцы исполнитель проживал в Дубае. Однако позже выяснилось, что рэпер решил таким образом пошутить над подписчиками, а возле его ресторана Kaif Provenance поклонников ждал двойник певца.