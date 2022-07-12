Всех обманул: Моргенштерн вместо возвращения в Россию уехал в Израиль

Ранее исполнитель находился в Чехии, где его заметили вместе с бывшей женой Диларой. Сообщалось, что музыкант с блогершей вместе прогуливались по городу.

Несколько дней назад Моргенштерн сообщил подписчикам, что намерен вернуться в Россию. Он рассказал, что купил авиабилет из Праги в Москву. В последние месяцы исполнитель проживал в Дубае. Однако позже выяснилось, что рэпер решил таким образом пошутить над подписчиками, а возле его ресторана Kaif Provenance поклонников ждал двойник певца.