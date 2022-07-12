Александр Серов на самом деле вовсе не Серов?

Утверждается, что исполнитель хита „Я люблю тебя до слез“ отказался от украинской фамилии, ударение в которой ставилось на первый слог, в пользу более благозвучного, на его взгляд, варианта.

Также журналисты выяснили, что в начале музыкальной карьеры Серов скрывал свой настоящий возраст, чтобы пройти возрастной ценз на вокальном конкурсе. По некоторым слухам, артист изменил свой возраст на три года, чтобы пройти на молодежный конкурс, где принимали участников только до 30 лет. Серову уже было 30 на тот момент. Сейчас считается, что он родился в 1954 году.