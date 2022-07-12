РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на вечеринку MIF в Bastioni Aed!

15 июля в самом центре Таллинна вновь открывается большая и уютная терраса Bastioni Aed, где можно потанцевать и попробовать фирменные коктейли. Терраса находится прямо напротив цветочных ларьков улицы Виру — рядом с Вирускими воротами. У вас есть отличная возможность получить 2 билета! (будет 2 победителя). Читайте условия по ссылке.