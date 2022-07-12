Tопчик
12.07.2022, 17:42

РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на вечеринку MIF в Bastioni Aed!

 
Вечеринка состоится уже в эту пятницу 15 июля!
Bastioni aed
Bastioni aed
ФОТО: Mif

15 июля в самом центре Таллинна вновь открывается большая и уютная терраса Bastioni Aed, где можно потанцевать и попробовать фирменные коктейли. Терраса находится прямо напротив цветочных ларьков улицы Виру — рядом с Вирускими воротами. У вас есть отличная возможность получить 2 билета! (будет 2 победителя). Читайте условия по ссылке.

Удачи!

Розыгрыш состоится 14 июля.

15 июля в самом центре Таллинна вновь открывается большая и уютная терраса Bastioni Aed, где можно потанцевать и попробовать фирменные коктейли. Терраса находится прямо напротив цветочных ларьков улицы Виру — рядом с Вирускими воротами.

В эту волшебную ночь вас будут работать две арены — два стиля музыки: хаус и хип-хоп.

На вечеринке MIF всю ночь будет играть отличная музыка — вы сможете насладиться лайв-выступлением хаус-дуэта Ritmo Kartel.

Более подробную информацию о мероприятии читайте ЗДЕСЬ: https://fb.me/e/1LKbSO0rj

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